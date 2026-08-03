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Общинската дирекция „Екология и зелена градска среда" в Русе е с нов ръководител

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Йоана Вълева поема от днес ръководството на дирекция „Екология и зелена градска среда" в Община Русе СНИМКА: Община Русе

Йоана Вълева поема от днес ръководството на дирекция „Екология и зелена градска среда" в Община Русе. Тя е дългогодишен служител в местната администрация, като през последните години последователно преминава през длъжностите инспектор, старши инспектор и главен експерт, натрупвайки богат практически и управленски опит в сферата на опазването на околната среда и управлението на отпадъците, съобщиха от общината. 

Част от екипа на Община Русе е от февруари 2017 г. В професионалната си дейност осъществява контрол по спазването на екологичното законодателство, координира дейности, свързани с управлението на отпадъците, участва в разработването и изпълнението на общинските политики в областта на екологията.
Йоана Вълева е магистър по „Бизнес администрация" от Русенския университет „Ангел Кънчев", където придобива подготовка в областта на стратегическия мениджмънт, управлението на човешките ресурси, маркетинга, управлението на проекти, финансовите институции и иновационната политика. Завършила е и магистърска програма по „Информатика и информационни технологии в образованието".

Със своя близо десетгодишен професионален опит в общинската администрация и задълбочените си познания в сферата на екологията, управлението на отпадъците и административното управление, Йоана Вълева е убедена, че ще допринесе за ефективното ръководство и развитието на дейността на дирекция „Екология и зелена градска среда".

Йоана Вълева поема от днес ръководството на дирекция „Екология и зелена градска среда" в Община Русе СНИМКА: Община Русе

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