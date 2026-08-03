Ритейл асоциацията предупреждава за фалшиви сайтове на известни марки

Българската Ритейл Асоциация (БРА) предупреждава за зачестили случаи на т.нар. бранд фишинг – създаване на фалшиви сайтове, които имитират известни търговски марки, съобщиха от асоциацията.

От БРА посочват, че в периода на сезонните намаления киберпрестъпници използват визуалната идентичност на легитимни онлайн магазини, за да подвеждат потребителите с несъществуващи оферти и отстъпки до 80-90 процента. По този начин клиентите рискуват да загубят средства и да предоставят данните на банковите си карти, а търговците търпят щети върху репутацията си.

Според асоциацията измамниците копират логата, снимките, рекламните банери и съдържанието на оригинални сайтове, като ги публикуват в интернет страници с домейни, наподобяващи официалните. След плащане с банкова карта поръчаните стоки не се доставят, а данните на картите могат да бъдат използвани за нерегламентирани трансакции.

От БРА препоръчват потребителите да проверяват внимателно интернет адреса на сайта, да бъдат предпазливи при нереално ниски цени, да избягват онлайн магазини, които не предлагат наложен платеж, както и да следят за наличие на данни за търговеца, включително ЕИК, адрес и телефон за контакт. Сред признаците за измама са още правописни грешки, лош превод и липса на ясни условия за връщане на стоки.

Асоциацията съветва потребителите да посещават официалните сайтове на търговците директно, вместо чрез рекламни линкове в социалните мрежи. Препоръчва още да се проверява историята на домейна чрез безплатни инструменти като whois.com. Ако онлайн магазин твърди, че работи от години, а домейнът му е регистриран едва преди няколко седмици, това е сериозен сигнал за възможна измама. От БРА препоръчват също да се проверяват профилите в социалните мрежи, които публикуват рекламите, както и коментарите на други потребители, съобщава БТА.