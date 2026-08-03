Рецидивист с първо обжалване на прокурорско задържане след промените в закона

В Окръжен съд - Благоевград вече има първо обжалване на прокурорско задържане за 72 часа, след помените на НПК, които влязоха в сила на 1 август.

Съдът потвърди като законно постановление на Окръжна прокуратура Благоевград, с което 48-годишен обвиняем е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда.

Окръжният съд в Благоевград взе по отношение на същия обвиняем мярка за неотклонение „Задържане под стража".

На лицето е повдигнато обвинение за това,че е държал с цел разпространение канабис /марихуана/ с общо бруто тегло 42.6 гр., като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като е бил осъден за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

След провеждане на открито съдебно заседание и предвид промяната в процесуалния закон, създаваща нов член 64а от НПК/ДВ бр.59/2026г/,в сила от 1.8.2026 г., допускаща обжалване на прокурорското постановление за задържане, съдът намери,че са изпълнени изискванията за законност на прокурорския акт.

Съдът прецени,че прокурорското задържане е напълно в съответствие както с разпоредбата на чл.17,ал.2 от НПК,така и с чл.5,т.1,б."с" от ЕКПЧ, тъй като предварителното задържане на обвиняемото лице,траещо по-малко от 24 часа обезпечава единствено осъществяването на съдебната процедура по чл.64,ал.1 от НПК.

Прокурорът не е използвал 72 часовото задържане,за да си осигури допълнително време за събиране на доказателства вместо за реално и незабавно внасяне на искане по реда на чл.64,ал.1 от НПК.

Приемайки обоснованост на подозрението в престъплението, за което мъжът е обвинен, а именно държане на наркотични вещества с цел тяхното разпространение при условията на опасен рецидив, съдебния състав намери за изпълнена и другата предпоставката относно преценката за законността на прокурорското задържане от една страна, а от друга като изпълнена и предпоставката за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Постановлението на прокурора е законосъобразно, а искането за определяне на мярка за неотклонение е основателно и поради наличието на реална опасност от извършване на престъпление, предвид предишната съдимост на обвиняемия.

Определението на Окръжен съд-Благоевград може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд-София.