Задържаха 47-годишен мъж с фентанил в столичния квартал "Люлин"

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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж за незаконно държане на високорисково наркотично вещество – фентанил.

Случаят е от 1 август, когато в столичния квартал „Люлин" обвиняемият К.П. е бил установен да държи без необходимото разрешително 0,78 грама фентанил, съобщиха от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс, което предвижда наказание „лишаване от свобода".

От прокуратурата посочват, че К.П. е осъждан 27 пъти за различни престъпления. Заради високата обществена опасност както на извършителя, така и на самото деяние, мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Като мотив прокуратурата посочва и опасността от употребата на фентанил, тъй като дори малко количество от веществото може да доведе до летален изход.

Днес прокурор е внесъл в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража". Съдът предстои да се произнесе.