Знаковата Лятна стажантска програма на Vivacom, в която тази година се включиха 55 младежи, продължи с една от най-очакваните си инициативи – разговор между участниците и главния изпълнителен директор Асен Великов. В срещата, която се утвърди като платформа за вдъхновяваща дискусия и обмяна на идеи между поколенията, се включи и главният директор „Управление на човешкия капитал“ Малина Чавдарова.

Тази година събитието премина в интерактивен формат, който насърчи стажантите да мислят креативно и да се включат активно в разговора. Чрез игрови подход и визуални елементи те представиха себе си и формулираха въпросите си по начин, свързан със собствения им опит, визията им за технологичното бъдеще и амбициите им за кариерно развитие.

„Времето и усилията, които младите хора влагат с участието си в стажантската ни програма, са истинска инвестиция в професионалното им развитие. Дискусията ни ясно показа, че стажантите се стремят към нови знания, виждат в промяната възможност да се развиват, готови са да рискуват и не се плашат от предизвикателствата, които се задават пред бизнеса. Пожелавам на всички да запазят този светоглед и да не губят увереност“, сподели Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Обратната връзка от участниците и тази година беше изключително позитивна – те оцениха високо ангажираността на висшите ръководители в компанията към тяхното развитие и готовността им да споделят уникален опит. Всички въпроси на стажантите получиха своя отговор – от професионалната история на главния изпълнителен директор, през бъдещето на телекомуникационната индустрия в ерата на изкуствения интелект, до качествата и уменията, които компаниите ще ценят най-много през следващите години.

„Лятната стажантска програма винаги е създавала среда, в която младите хора да се вдъхновят, да се потопят в реални работни проекти и да решат по кой професионален път да поемат. Всяка година надграждаме програмата според промените в света на бизнеса, както и според обратната връзка, която получаваме от самите стажанти. Доказателството за успеха на програмата е, че всяка година повече от 50% от стажантите продължават професионалния си път с нас.“, допълни Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

23-тото издание на Лятна стажантска програма на Vivacom надгради обучителните модули и формати, като добави продуктови обучения още в началото. Участниците имат възможността да проследят отблизо и как отделните дирекции и звена си взаимодействат, как се свързва работата на различните екипи и как всяка част от организацията допринася за общия резултат. За първи път стажантите почерпиха опит и от свои предшественици в програмата, които днес вече са част от екипа на телекома. А в рамките на новия формат на Creative Day предстои да създадат кратки видеа или презентации по теми, свързани с живота в компанията и тяхното преживяване, работата в екип и културата във Vivacom.