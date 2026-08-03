Откриха масивен римски саркофаг на Перперикон, отварят го пред президента Илияна Йотова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото голямо откритие на Перперикон. Погребалното съоръжение ще бъде отворено във вторник, 4 август, в присъствието на президента Илияна Йотова.

За находката съобщи ръководителят на археологическите разкопки. По думите му саркофагът е уникален и е открит след разкриването на мавзолея-ротонда в древния скален град.

Президентът Илияна Йотова пристига на специално посещение на Перперикон заради новите археологически открития и развитието на културния туризъм в България.