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Откриха масивен римски саркофаг на Перперикон, отварят го пред президента Илияна Йотова

Ненко Станев

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Средновековната цитадела на Перперикон.

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото голямо откритие на Перперикон. Погребалното съоръжение ще бъде отворено във вторник, 4 август, в присъствието на президента Илияна Йотова.

За находката съобщи ръководителят на археологическите разкопки. По думите му саркофагът е уникален и е открит след разкриването на мавзолея-ротонда в древния скален град.

Президентът Илияна Йотова пристига на специално посещение на Перперикон заради новите археологически открития и развитието на културния туризъм в България.

Средновековната цитадела на Перперикон.

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