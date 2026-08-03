Антони Върбев е новият общински ръководител на ГЕРБ – Пазарджик

Антони Върбев е избран за нов общински ръководител на ГЕРБ – Пазарджик. Решението на Изпълнителна комисия на ГЕРБ беше взето след проведено номинационно събрание на общинската структура на партията в Пазарджик. На него присъстваха областният координатор на ГЕРБ за област Пазарджик Найден Шопов, както и представители на общинското, областното ръководство и членове на партията.

Промените в ръководствата на общинските структури са в цялата страна и във връзка с изтичането на мандатите на досегашните ръководители. Основен акцент в предстоящата работа на партията в Пазарджик ще бъдат подготовката за президентските избори /2026 г./ и местните избори /2027 г./. От партията заявиха амбиция за силно представяне на предстоящите избори и дадоха сериозна заявка за бъдещо участие в управлението.

Антони Върбев е адвокат от Пазарджишката адвокатска колегия и настоящ общински съветник в Общински съвет – Пазарджик. Той има богат юридически и административен опит, като е бил председател на Районната избирателна комисия – Пазарджик и на Общинска избирателна комисия - Пазарджик. Семеен е, с едно дете.