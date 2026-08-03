Националната фотографска изложба „Поправи Земята" представя екологични послания в Русе

В пространството около големия шадраван на площад „Свобода" беше представена националната фотографска изложба „Поправи Земята", организирана от HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал" и с подкрепата на Община Русе.

Въздействащите кадри разказват истории за климатичните промени, замърсяването, недостига на вода, горските пожари, загубата на биоразнообразие, последиците от свръхпотреблението и връзката между човека и природата. Наред с проблемите, изложбата представя и примери за доброволчество, грижа за околната среда и лична ангажираност към опазването на природните ресурси, съобщиха от общината.

В откриването на експозицията участваха заместник-кметът Борислав Рачев, народният представител от 19 МИР Емил Денков, директорът на общинската дирекция „Екология и зелена градска среда" Йоана Вълева, търговският директор на HUMANA България Елза Недялкова, Елена Кулева - мениджър „Корпоративна социална отговорност" в компанията, представители на институции и граждани.

Борислав Рачев подчерта, че местната администрация последователно подкрепя инициативи, които поставят във фокуса на общественото внимание опазването на околната среда и насърчават отговорното отношение към природата. Той отбеляза, че фотографията е силен инструмент за предаване на послания и за насърчаване на обществената чувствителност към екологичните предизвикателства на нашето време. Според него подобни инициативи показват, че промяната започва с личната отговорност и ежедневните избори на всеки човек. Зам.-кметът връчи поздравителен адрес от кмета на община Русе Пенчо Милков до управляващия директор на „HUMANA People to People" Карин Уолин.

Изложбата представя 25 отличени фотографии от националния конкурс „Поправи Земята", създадени от професионални фотографи и любители на възраст от 17 до 71 години от цялата страна. Тя включва две концептуални творби на Ивелина Берова, носител на първо място в конкурса на HUMANA People to People България, част от серията „Mother Earth". Фотографиите разглеждат границата между удобството на съвременния живот и цената, която плаща природата – замърсяване, климатични промени и загуба на биологично разнообразие.

Темата за замърсяването е представена и чрез фотографията на Димитър Костов (56 г., София) – „Красавците и боклука", заснета в Кения, където красиви ибиси са накацали върху купчина отпадъци, създавайки силен контраст между природната красота и негативните последици от човешката дейност. Неговата втора фотография – „Безводие в страната на водата" – показва пресъхналия язовир Студена и последствията от безотговорното използване на водните ресурси.

Недостигът на вода е централна тема и във фотографията на Йоана Маринова (32 г., с. Сладка вода) – „Разцъфтяване", заснета на дъното на язовир Цонево, където човешка фигура се преплита с изсъхнало дърво – метафора за крехкия баланс между човека и природата. Темата е допълнена от фотоцикъла „Противоречие" на Славян Костов (51 г., Хасково), посветен на засушаването и неговото въздействие върху природата и поминъка.

Човешкият отпечатък върху земята е разгледан в проекта „Антропоцена" на Ваньо Димитров (39 г., София) – концептуално-документална серия за човека като доминираща сила, променяща планетата. Втората му фотография изследва отново темата за човешкия отпечатък върху природата, а посланието й гласи: „Човекът като продукт на собственото си време - опакован и с пазарна цена."

Последиците от човешката дейност са представени и чрез фотографията на Атанас Атанасов (45 г., Варна) с кадър на потопената църква в язовир Жребчево. Снимката символизира изчезването на цели населени места, културна памет и духовни пространства.

Националната изложба, която ще остане в Русе до 31 август, е част от поредица инициативи на HUMANA People to People България, насочени към повишаване на обществената ангажираност по темите за устойчивото развитие, отговорното потребление и повторната употреба на ресурсите. Организацията реализира и образователни, социални и доброволчески проекти, които насърчават активното участие на гражданите в опазването на околната среда и подкрепят различни обществени каузи в десетки страни на няколко континента.