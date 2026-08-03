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Задържаха в Добрич кола с фалшиви табели, обявена за международно издирване

Дияна Райнова

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Луксозен автомобил „Ферари" с неистински регистрационни табели, който е обект на международно издирване, е задържан при полицейска проверка в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 1 август около 12:30 часа, когато служители на полицията спрели за проверка автомобила, управляван от 33-годишен мъж. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че поставените на колата регистрационни табели са неистински и са от английски образец.

Допълнителната проверка показала, че самият автомобил е обект на международно издирване.

Водачът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

При друга проверка същия ден в Добрич е установен и автомобил „Опел" с полски регистрационни табели, които се оказали издадени за друго моторно превозно средство. За този случай е задържан 41-годишен мъж, като също е образувано досъдебно производство.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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