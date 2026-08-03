Директорката на 37-ма ясла: Вижда се дърпане на ляво ухо, а майката прати снимка със синина на дясното

Друга майка на дете, за което се твърди, че е влачено категорично отрича насилие, след като е гледала записите

Здравната комисия към Столичния общински съвет се събра извънредно, за да изслуша директорката на яслата, родители и кмета на район "Изгрев"

Сериозни разминавания между твърденията за насилие в 37 самостоятелна детска ясла в столичния район "Изгрев" и разказите на директорката и родители на деца, посещаващи детското заведение констатираха общинските съветници от комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет. След статус на кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев във фейсбук от 24 юли, с който съобщава за "скандален случай с насилие над деца в СДЯ "проф. д-р Иван Митев" комисията се събра извънредно".

Д-р Георгиев твърди, че "възпитател в новата детска ясла в ж.к."Изток" е упражнил насилие над няколко деца по време на работата си. Това установи по безспорен начин съвместна проверка на районната администрация на "Изгрев" и служители на I РПУ. От високотехнологичното видеонаблюдение в една от групите се вижда как "учителката" удря и влачи по пода няколко деца, дърпа ушите им и т.н.". Той добавя, че след проверка е сезирал прокуратурата и МВР, както и е поискал от директора на яслата незабавното дисциплинарно уволнение на възпитателката. Той бе поканен на заседанието, но вместо него дойде заместничката му по образование.

На заседанието на комисията обаче директорката на яслата Елена Атанасова потвърди, че на записите се вижда дърпане на уши, но не и влачене по пода или удряне. Тя уточни, че случаят се развива по време на нейната отпуска, която тя прекъсва и се връща на работа, за да съдейства на разследващите органи.

За възпитателката уточни, че работи в яслата от 1 г. Била обучена от една от медицинските сестри в яслата. Иначе била инструктор по йога, "много тиха, кротка и спокойна жена". Атанасова добави, че при преглеждането на камерите полицията е гледала записите за 1 несец и освен във въпросния ден, нямало други такива ситуации.

В хода на заседанието стана ясно, че жалбата е подадена от майка на дете, което е в друга група. През лятото обаче неговата група е в сборна с тази, за която отговаря възпитателката. Тя изпратила снимка със синина на дясното ухо на детето си. На записа обаче се виждало, че е дръпнато лявото ухо, посочи Атанасова.

Докато полицията и служители на район "Изгрев" гледали записите видяли случайно и как възпитателката издърпва друго дете, което е под масата за крачето и го слага на стола. Майката на детето присъства на заседанието и категорично отрече твърденията за упражнено насилие над нейното дете.

"Майка съм на близнаци. Те посещават повече от 1 г. яслата и съм изключително доволна. Най-голяма заслуга за това има въпросната възпитателка. На камерите се вижда как момиченце целува едно от моите деца и той, за да избегне целувката се скрива под масата и започва да закача другите деца. Направена му е забележка няколко пъти. След поредната целувка, той отново се крие под масата. Възпитателката го издърпва за крачето, за да го извади и го слага на стола. Аз самата съм правила това неведнъж. Ето това е "жестокостта" и "влаченето"", разказа Любомира Николова.

Родители на другото дете, за което се твърди, че е пострадало не присъстваха на заседанието. Те не са присъствали и на родителската среща, насрочена в яслата след случая. Зам.-кметът на район "Изгрев" Камелия Кюркчиева обаче каза, че към жалбата е имало и медицинска експертиза, издадена от Александровска болница. Друг служител на район "Изгрев" Веселина Иванова, която също е гледала записите, разказа, че на тях се вижда как на едно от децата ухото е дърпано 4 пъти в рамките на няколко минути. Същото - дърпане на ухо се виждало и с другото дете, което било изтеглено за крачето, за да бъде извадено от масата и "тръснато на столчето".

В момента възпитателката е в болничен, а родители на деца от нейната група са изпратили становища, с които искат тя да се върне на работа и да не бъде уволнявана.

Друга майка на дете от групата - Мадлен Цветанова разказа, че то е имало буйни периоди и именно въпросната възпитателка е помогнало то да ги преодолее. "Очевидно има по-грубо назидание, но това не е насилие", смята майката.

Друга майка - Светлана Колева описа възпитателката като "слънчев човек, когото децата обожават".

Здравната комисия към СОС реши да изпрати писмо до Първо районно управление, което проверява случая с искане да бъде уведомена за резултата след приключване на проверката.