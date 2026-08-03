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Решено: Всички ученици от Пловдив пътуват безплатно в градските рейсове от 15 септември

24 часа Пловдив онлайн

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Карти се издават срещу документ за самоличност на ученика.
  • Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни
  • Искаме повече деца да използват градския транспорт, а родителите по-рядко да ги водят до училище с личните си коли, коментира кметът

Всички ученици с постоянен или настоящ адрес в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Това решение прие общинският съвет по предложение на кмета Костадин Димитров.

От привилегията ще се възползват над 20 000 ученици, уточняват от градската управа. Условието е децата да учат в пловдивски учебни заведения.

"Това е решение в подкрепа на пловдивските семейства, но е и важна стъпка към промяна на начина, по който се придвижваме в града. Искаме повече деца да използват градския транспорт, а родителите по-рядко да се налага да ги водят до училище с личните си коли", коментира Димитров.

Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни, когато завършват средното си образование.
Карти се издават срещу документ за самоличност на ученика, а когато не може да бъде удостоверено служебно – с ученическа бележка или уверение за съответната учебна година и удостоверение за постоянен или настоящ адрес.

Промените се отнасят и за децата от 7 до 14 години. Техните карти ще се издават за срок от една година, а ако детето навършва 14 години в този период – до датата на рождения му ден. Условието е родителят или законният представител да има постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.

Карти се издават срещу документ за самоличност на ученика.

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