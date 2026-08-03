Умъртвиха 220 овце и кози заради огнище на шарка в Тошево

Общо 220 заразени и контактни дребни преживни животни са били принудително умъртвени по хуманен начин и обезвредени заради установено огнище на шарка по овцете и козите в село Тешово, община Хаджидимово. Мерките са предприети за ограничаване на разпространението на заболяването в област Благоевград и недопускане на преминаването му в други области.

Заради първичното огнище в животновъдни обекти в село Тешово е било свикано заседание на Областната епизоотична комисия. Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е определена 20-километрова надзорна зона около огнището. В нея попадат населени места от общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен, съобщават от агенцията.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград инж. Туфчо Сандъкчиев съобщи, че в региона е въведен засилен контрол върху придвижването на животни и спазването на мерките за биосигурност. Кметовете на общините и стопаните, които отглеждат дребни преживни животни, трябва да бъдат запознати със симптомите на шарката по овцете и козите, както и с изискванията за предотвратяване на разпространението ѝ.

При съмнение за заболяване или повишена смъртност собствениците са длъжни незабавно да уведомят съответния официален ветеринарен лекар.

Извършват се и проверки за нелегална търговия и нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни в областта. При установени нарушения на собствениците ще бъдат съставяни актове, а животните ще бъдат незабавно умъртвявани.

Предстои създаването и на общински епизоотични комисии, които да определят допълнителни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на местно ниво.