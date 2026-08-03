Мъж загина при челен удар между камион и кола на пътя София - Варна край Добри дял

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Шофьор загина при челен удар между лек и товарен автомобил на главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация единият водач е загинал на място. Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено.

По-рано по пътя София - Варна стана друг инцидент. Верижна катастрофа с участието на три леки автомобила блокира частично движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Малки чифлик.

Пътното произшествие е станало днес около 11:00 часа. По първоначални данни, вследствие на сблъсъка между трите превозни средства, една от колите се е обърнала по таван на пътното платно. Причините за катастрофата все още се изясняват от органите на реда