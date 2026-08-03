ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина художникът Тодор Балев

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23328069 www.24chasa.bg

Откриха 4-годишното момче, изчезнало край Трън (Обновена)

5388
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка:Красимир Каракашев, фейсбук

Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си.

Момченцето е двуезично, тъй като живее със семейството си в Германия. То е открито в добро здравословно състояние и е предадено на близките си.

Детето било намерено край село Бераинци от граничен полицай около 14 часа, съобщиха от МВР.

Издирвателната акция е проведена под ръководството на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов.

От областната дирекция на МВР в Перник благодарят на всички, подали сигнали и участвали в издирването на детето.

снимка:Красимир Каракашев, фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво