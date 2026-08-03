Откриха 4-годишното момче, изчезнало край Трън (Обновена)

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Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си.

Момченцето е двуезично, тъй като живее със семейството си в Германия. То е открито в добро здравословно състояние и е предадено на близките си.

Детето било намерено край село Бераинци от граничен полицай около 14 часа, съобщиха от МВР.

Издирвателната акция е проведена под ръководството на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов.

От областната дирекция на МВР в Перник благодарят на всички, подали сигнали и участвали в издирването на детето.