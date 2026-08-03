Митницата в Бургас с нов началник

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Иван Панайотов е новият директор на Териториална дирекция ("Митница" в Бургас. Днес той е представен пред ръководния състав на митницата от директора на Агенция „Митници" Николай Шушков, съобщиха от агенцията.

От там посочват, че Иван Панайотов е дългогодишен митнически служител с професионален опит и експертиза в областта на митническото и акцизното законодателство. Заемал е различни ръководни и експертни позиции, основно в структурата на настоящата Териоториална дирекция "Митница" в София.

Досегашният териториален директор на ТД "Митница" в Бургас Ирина Димова се завръща на титулярната си длъжност като заместник-директор на митницата, се допълва в съобщението.