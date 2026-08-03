ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина художникът Тодор Балев

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23328102 www.24chasa.bg

Митницата в Бургас с нов началник

1564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сградата на Митница Бургас.

Иван Панайотов е новият директор на Териториална дирекция ("Митница" в Бургас. Днес той е представен пред ръководния състав на митницата от директора на Агенция „Митници" Николай Шушков, съобщиха от агенцията.

От там посочват, че Иван Панайотов е дългогодишен митнически служител с професионален опит и експертиза в областта на митническото и акцизното законодателство. Заемал е различни ръководни и експертни позиции, основно в структурата на настоящата Териоториална дирекция "Митница" в София.

Досегашният териториален директор на ТД "Митница" в Бургас Ирина Димова се завръща на титулярната си длъжност като заместник-директор на митницата, се допълва в съобщението.

Сградата на Митница Бургас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво