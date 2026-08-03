Николай Димитров: Община Несебър въвежда единна електронна система за прием в детските градини и училищата

Община Несебър предприема ключова стъпка към модернизация и дигитализация на административното обслужване в областта на образованието. Това стана ясно по време на работна среща, която кметът Николай Димитров проведе с директорите на местните училища и детски градини, на която бе обсъдено внедряването на нова, единна електронна система за прием на деца и ученици. Основната цел на реформата е да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и равен достъп за всички кандидати. Модернизацията се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление.

„Очакваният ефект от нововъведението е дългосрочно оптимизиране на административните разходи и повишаване на качеството на обслужване.", категоричен бе кметът на Община Несебър Николай Димитров и допълни, че очаква системата да заработи ефективно от учебната 2027/2028 година.

Въвеждането на единната електронна система ще осигури централизирано кандидатстване и класиране, равнопоставеност на кандидатите, независимо от момента на подаване на заявлението, автоматизирано прилагане на утвърдени критерии, прозрачност чрез публичност на резултатите, намаляване на административната тежест за гражданите и администрацията, както и по-добър контрол и отчетност.

Платформата ще предлага електронна регистрация на родители и настойници, възможност за онлайн подаване на документи, автоматизирано класиране по критерии, утвърдени с наредба, проследяване на резултатите в реално време. Системата ще генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, гарантирайки максимална защита на личните данни.