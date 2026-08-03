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Иззеха над половин тон животински продукти без документи на „Капитан Андреево“

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Задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево" СНИМКА: БАБХ (Снимката е олюстративна)

Над половин тон продукти от животински произход без документи за произход, сред които млечни продукти и пилешко месо, бяха иззети от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

При проверка на лек автомобил с холандска регистрация на входа на страната инспекторите установиха 400 кг млечни продукти – кашкавал, крема сирене и масло, без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация бяха открити още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход.

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Задържа над половин тон животински продукти без документи на "Капитан Андреево" СНИМКА: БАБХ (Снимката е олюстративна)

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