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Условна присъда за пловдивчанин, разбил с камък такси и задигнал 475 евро

Ваня Драганова

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Таксита. Снимка: Архив

Не успял да похарчи цялата сума и върнал остатъка на шофьора

6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години е присъдата на пловдивчанин, разбил с камък стъклото на такси, за да вземе намиращите се вътре 475 евро. Това се е случило час след полунощ на 9 май т. г. Мъжът обикалял из улиците на Пловдив, облечен с черен анцуг и качулка на главата. Пробвал първо да отвори бяла кола, но тя била заключена, после видял таксито и банкноти в картонена чашка на вратата до шофьора. Таксиджията имал навика да оставя оборота си там, разчитайки, че парите не се виждат отвън. 

Крадецът хвърлил камък по стъкло, взел парите и изчезнал. После си купил храна и дрехи. На сутринта друг водач на такси видял счупеното стъкло и камъка на седалката и подал сигнал. Обирджията бил  разпознат по камерите в съседство и заловен бързо. След задържането си върнал 100 евро, които още е бил похарчил.

С решението си по случая Районният съд в Пловдив го задължава да плати на таксиметровия шофьор и останалите 375 евро, както и да покрие разноските по делото от близо 700 евро. То не е окончателно и може да бъде оспорено пред окръжните магистрати. 

Таксита. Снимка: Архив

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