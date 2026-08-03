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Старши комисар Димитър Машов е новият директор на ОДМВР в Стара Загора

Ваньо Стоилов

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Нивоият директор на ОДМВР в Стара Загора старши комисар Димитър Машов е вторият отляво надясно. Комисар Йорданов е четвърти отляво надясно. Снимка: МВР

Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на областната дирекция на МВР в Стара Загора от днес временно е преназначен старши комисар Димитър Машов, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Той е роден на 5 януари 1976 г. Завършил е ВИПОНД на МВР в Симеоново, както и Университетa по библиотекознание и информационни технологии в София.

Започва работа в системата на МВР през 2001 г. като оперативен работник в 8-мо районно управление на СДВР. През 2002 г. е бил преназначен в сектор "Престъпления, свързани с МПС" при СДВР. От месец септември 2009 г. до месец април 2012 г. е изпълнявал длъжността началник на сектор в СДВР. През април същата  година заема поста зам.-директор на ОДМВР – София и едновременно с това е бил и началник-отдел "Криминална полиция". В периода април 2015 т.. до  февруари 2026 г. е бил директор на ОДМВР-Велико Търново. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

ВПД заместник–директор, той е и началник отдел „Криминална полиция"  на ОДМВР - Стара Загора от днес, със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен комисар Асен Йорданов. От октомври 2025 г. до момента той е бил началник на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали"  в сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Стара Загора.

Йорданов е роден на 01.04.1976 година. Завършил е Тракийския университет в Стара Загора. Успешно е преминал 2 обучения в чужбина в американската агенция за борба с наркотиците DEA - през 2019 година и 2021 година, специализирал тактически действия и разкриване на незаконни лаборатории за производство на метамфетамини.

Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати,, като някои от наградите са за разкрити мащабни трансгранични организирани престъпни групи за трафик на наркотици, разпространение на наркотици и за трафик на хора.

Заместник-министър Емил Ганчев подчерта при представянето на новите началници, че приоритети в работата на министерството са намаляване на пътния травматизъм, противодействие на корупцията и борба с разпространението и употребата на наркотични вещества. 

Нивоият директор на ОДМВР в Стара Загора старши комисар Димитър Машов е вторият отляво надясно. Комисар Йорданов е четвърти отляво надясно. Снимка: МВР

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