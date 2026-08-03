Влошено е състоянието на полезащитните пояси в област Добрич

„Започна влошаване на санитарното състояние на полезащитните пояси в област Добрич. Първоначално само на тези от ясен. От м.г. поясите, засети с дъбове, също не изглеждат добре. Това вероятно се дължи на факта, че областите Добрич и Силистра са едни от най-потърпевшите от измененията на климата. В тези райони има намаляване на годишните валежи, повишаване на средногодишната температура, чести и продължителни засушавания през летния сезон, които водят до физиологично отслабване на дърветата и нападения от насекоми, вредители и фитопатогенни гъби", каза в Добрич инж. Мария Кирилова, директор на на Лесозащитната станция във Варна.

През тази година увредените горски територии в област Добрич нарастват с 30 процента, добави специалистът. „Регистрирано е съхнене главно на широколистни насаждения, които са местни видове за региона. Съхнат ясенови, церови, дъбови насаждения, дори и акацията", обясни Кирилова. „Мерките, които предприемаме съвместно с Регионалната дирекция по горите, с горските и ловните стопанства, са провеждане на санитарни сечи и последващо възстановяване на гората чрез залесяване или отглеждане на младата гора", каза още Кирилова..„Съхненето, за съжаление, ще продължи и в следващите години", не е оптимист тя, като уточни, че мониторинг на полезащитните пояси в региона се води от 2020 г.