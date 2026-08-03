Конфискуваха живи и препарирани защитени животни в Плевен

При проверки на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен и ОД на МВР в Плевен са иззети две живи сухоземни костенурки от вида Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), три препарирани екземпляра от вида Европейска дива котка (Felis silvestris) и един препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo). Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на РИОСВ – Плевен.

Животните са от защитени видове, включени в Приложение №3 Закона за биологичното разнообразие. Проверките са извършени в два частни имота на територията на област Плевен и са във връзка с постъпили в РИОСВ сигнали.

На нарушителите са съставени актове за установяване на административно нарушение. Костенурките са отглеждани незаконно в двор на къща. Пуснати са на свобода в подходящо за вида местообитание във видимо добро здравословно състояние.

Препарираните животни са незаконно притежавани и предлагани за продажба в интернет. Предстои да бъдат предоставени на училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки.

От РИОСВ напомнят, че за защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 51,13 до 2556,46 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 255,65 до 5112,92 евро.