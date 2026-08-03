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Камион падна от мост на магистрала "Струма"

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Камион падна от мост на магистрала "Струма" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Камион падна от мост на магистрала "Струма", съобщават очевидци в социалните мрежи. 

Инцидентът е станал в понеделник следобед. Камионът се е движел от София към Перник. След втория тунел излязъл вдясно от пътя и паднал точно преди мост. Така паднал в дерето. Самата машина е била пълна.

От падането кабината на камиона е смачкана, а товарът е разпилян. Не е ясно какво е причинило инцидента. Шофьорът е бил закаран в болница, казаха от МВР. Засега не е ясно какво е причинило инцидента, а от болницата не са дали детайли за състоянието на водача.

Камион падна от мост на магистрала "Струма" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

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