Камион падна от мост на магистрала "Струма", съобщават очевидци в социалните мрежи.

Инцидентът е станал в понеделник следобед. Камионът се е движел от София към Перник. След втория тунел излязъл вдясно от пътя и паднал точно преди мост. Така паднал в дерето. Самата машина е била пълна.

От падането кабината на камиона е смачкана, а товарът е разпилян. Не е ясно какво е причинило инцидента. Шофьорът е бил закаран в болница, казаха от МВР. Засега не е ясно какво е причинило инцидента, а от болницата не са дали детайли за състоянието на водача.