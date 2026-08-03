Двама купонджии биха полицаи в Ихтиман

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Около 23 часа в събота, при обход на квартал "Изток" в Ихтиман, полицаи чули силна музика от изнесени на улицата тонколони. След предупреждение да се спре музиката, от къщата излезли около 20 души, двама от които влезли във физическа саморазправа с униформените. Извършителите са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Съставени са няколко акта и е иззета озвучителна техника заради нарушаване на нощната тишина на територията на общините Самоков, Ботевград и Ихтиман, съобщиха от Областната дирекция на МВР- София.

В петъчната и съботната нощи екипи на полицията и жандармерията са провели специализирана полицейска операция срещу нарушаването на обществения ред и нощната тишина на територията на Ихтиман. Нарушения са установени на десет частни адреса, като музикалните уредби са иззети.

На територията на Самоков нарушения на нощната тишина са установени на шест адреса. Иззети са пет озвучителни системи, съставени са шест акта.

На територията на Ботевград нарушения са установени на десет адреса. Иззети са пет уредби и са съставени десет акта.

В края на миналия месец служители на полицията съставиха 30 акта за нарушаване на нощната тишина отново на територията на трите общини.