Обвиниха младежа, нападнал шофьор на автобус от градския транспорт в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж, счупил стъкло на автобус и нанесъл телесна повреда на шофьора, който го е управлявал, съобщиха от прокуратурата .

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август около 20 часа до спирка на градския транспорт в кв. „Христо Ботев" в София, обвиняемият В.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - счупил е стъкло на врата на автобус. Деянието се отличава с изключителна дързост. В.А. е ударил с юмруци в лицето шофьора на автобуса и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - това е станало на публично място, а обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор В.А. е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Всичко започнало със скандал между пътници, когато непълнолетен счупил крилото на трета врата, а след това се стигнало и до физически сблъсък с 68-годишния водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в „Пирогов". Мъжът е с лека телесна повреда.