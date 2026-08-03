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Обвиниха младежа, нападнал шофьор на автобус от градския транспорт в София

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Темида

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж, счупил стъкло на автобус и нанесъл телесна повреда на шофьора, който го е управлявал, съобщиха от прокуратурата . 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август около 20 часа до спирка на градския транспорт в кв. „Христо Ботев" в  София, обвиняемият В.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - счупил е стъкло на врата на автобус. Деянието се отличава с изключителна дързост. В.А. е ударил с юмруци в лицето шофьора на автобуса и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - това е станало на публично място, а обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор В.А. е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Всичко започнало със скандал между пътници, когато непълнолетен счупил крилото на трета врата, а след това се стигнало и до физически сблъсък с 68-годишния водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в „Пирогов". Мъжът е с лека телесна повреда. 

Темида

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