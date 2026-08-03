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Йотова ще посети Перперикон по покана на проф. Николай Овчаров

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Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

На 4 август, вторник, по покана на проф. Николай Овчаров президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс „Перперикон", където ще разгледа новите открития в скалния град. В 10.00 часа тя ще бъде посрещната от научния ръководител на проучванията проф. Николай Овчаров и ще се срещне с екипа му. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип „ротонда" от късноримската епоха. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

По-късно президентът ще посети МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще стартират изследванията с мамограф последно поколение. Болницата е и бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция „Българската Коледа".

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

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