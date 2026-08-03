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Военноморските сили ще отбележат 147-ата си годишнина

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СНИМКА: Министерство на отбраната

С поредица от мероприятия тази седмица ще се проведе тържественото отбелязване на 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили (ВМС) на Република България. Програмата предвижда:

3 август, Русе

Военни ритуали по полагане на венци и цветя на „Паметника на моряка" и на паметната плоча на капитан-лейтенант Конкеевич. От 20.00 ч. граждани и гости на Русе са поканени на площада пред общината на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

5 август, Бургас

Военен ритуал по полагане на венци и цветя на „Паметника на моряка". От 19.30 ч. в Морската градина жители и гости на Бургас са поканени на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

6 август, Варна

Във Варна се провежда Спартакиада по морски спортове от 3 до 5 август, като тържественото й закриване и награждаване на победителите ще се проведе на 6 август на Морска гара.

7 август, Варна

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай празника на ВМС от командира на ВМС, областния управител на Област Варна и кмета на Община Варна. От 19.00 ч. на площад „Александър Новак" на входа на Морската градина граждани и гости на Варна са поканени на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

8 август, Варна и Бургас

От 09.00 до 12.00 ч. граждани и гости на Варна и Бургас могат да разгледат на Морска гара кораби от състава на ВМС. На Морска гара в двата града ще има и статичен показ на въоръжение и техника. От 18.00 ч. във Фестивалния и конгресен център във Варна ще започне тържественото събрание – концерт, посветено на 147 години ВМС, а от 21.30 ч. в небето над Варна ще има празнични илюминации.

9 август, Варна

От 09.00 ч. на Морска гара ще се проведе ритуал по тържествено вдигане на флаговете на корабите от състава на ВМС, след което ще се проведе военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров. От 10.30 ч. ще се проведе празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС за граждани и гости на Варна. Кораби от състава на ВМС ще бъдат отворени за посещение от 11.30 до 19.00 ч. във Варна и Бургас, а от 09.00 – 19.00 ч. ще има статичен показ на въоръжение и техника, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

СНИМКА: Министерство на отбраната

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