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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23329145 www.24chasa.bg

Косенето на тревните площи в Русе продължава и през тази седмица

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Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават от 3 август до 7 август дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Служителите на общинското предприятие ще косят в Парка на младежта и Централна градска част.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на ж.к. „Добруджански", ул. „Солун" - прилежащи площи, ж.к. „Възраждане Юг", ж.к. „Локомотив", Пътен възел „ЛВЗ", кв. „Тракция", ж.к. „Здравец", читалище „Захари Стоянов", прилежащи площи на ул. „Захари Стоянов", ж.к. „Здравец", между ул. „Чипровци", ул. „Околчица", ул. „Байкал" и ул. „Захари Стоянов", ж.к. „Здравец", между ул. „Юндола" и ВН, ж.к. „Здравец Север 2", ж.к. „Здравец Север 1" , ж.к. „Здравец" - между бул. „Липник", ул. „Чипровци" и ул. „Сребърна", ж.к. „Здравец", комплекс, „Космонавти", ж.к. „Здравец" - между ул. „Петрохан", ул. „Захари Стоянов", ул. „Байкал" и ул. „Юндола" (70-тици), ж.к. „Здравец" - между ул. „Петрохан", ул. „Околчица", ул. „Байкал" и ул. „Захари Стоянов" (80-тици), ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Спортисти", ж.к. „Дружба 3", блокове 5, 6 и 10 , ж.к. „Дружба 3", блокове 7, 8 и 9, ж.к. „Дружба 3", блокове 11, 12 и 13, бул. „Христо Ботев" - скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи, паметник на Русофилите, бул. „Гоце Делчев" - прилежащи площи, ж.к. „Дружба 3" – разширение и ж.к. „Дружба 1".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.

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