Перник остава без топла вода от 5 до 14 август

Перник остава без топла вода от 5 до 14-и август, заради включването на втората газова когенерация на "Топлофикация Перник". За това съобщиха от дружеството.

Новата когенерация се състои от 2 когенератора с обща мощност 20 мегавата и топлинна мощност от 10 мегавата. Преди да започне работа обаче, трябва да се направят пусково-наладъчни изпитвания, по време на които ще се провери работата на системите и при необходимост ще бъдат отстранени евентуални технически неизправности.

След като новата инсталация започне да работи, "Топлофикация Перник" вече ще има 5 газови когенератора, които ще осигуряват производството на топло извън отоплителния сезон, като изцяло заменят използването на въглища през този период.

През зимните месеци, когато потреблението на топлинна енергия е значително по-високо, в експлоатация ще бъде включван и основният парогенератор.

„Без въглищния котел няма как да се справим. Топлинната мощност на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратим периода на използването му с още няколко месеца през преходните сезони - есента и пролетта", обясни директорът на „Топлофикация Перник" инж. Борислав Борисов.

Проектът за новия когенератор е насочен към намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на атмосферния въздух. На 20 юли започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал „Изток".