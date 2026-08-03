БЧК ще раздава безплатна вода на 4 и 5 август в София

Доброволци от Столичната организация на Българския Червен кръст (БЧК) ще раздават безплатна бутилирана минерална вода заради очакваните високи температури. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК.
Инициативата ще бъде на 4 и 5 август от 11:00 до 13:00 ч. при пилоните на Националния дворец на културата и на площад „Св. Неделя“, вход/изход на метростанция „Сердика“.
Целта е подпомагане на гражданите в най-горещите часове на деня, а инициативата е част от превантивните дейности на БЧК за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури.
При горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителният престой на открито между 11:00 и 17:00 ч., да се носят светли и леки дрехи и да се обръща специално внимание на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, припомниха от организацията.
Максималните температури утре ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.