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БЧК ще раздава безплатна вода на 4 и 5 август в София

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СНИМКА: Pixabay

Доброволци от Столичната организация на Българския Червен кръст (БЧК) ще раздават безплатна бутилирана минерална вода заради очакваните високи температури. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК.

Инициативата ще бъде на 4 и 5 август от 11:00 до 13:00 ч. при пилоните на Националния дворец на културата и на площад „Св. Неделя“, вход/изход на метростанция „Сердика“. 

Целта е подпомагане на гражданите в най-горещите часове на деня, а инициативата е част от превантивните дейности на БЧК за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури.

При горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителният престой на открито между 11:00 и 17:00 ч., да се носят светли и леки дрехи и да се обръща специално внимание на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, припомниха от организацията.

Максималните температури утре ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

 

СНИМКА: Pixabay

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