Студенти от скамейката се “потапят” в професията с платени стажове, шефове им показват тънкостите в занаята

Практиките са по проекта на МОН “От висше образование към заетост”

Финансира се от ЕС

Българските студенти имат възможност още от 1-и курс да се “потопят” в истинска работна среда - да натрупат практически опит, както и да се уверят, че избраната професия ще им носи радост и удовлетворение.

Възможност им дава проектът на Министерството на образованието и науката “От висше образование към заетост”, който се финансира от Европейския съюз.

Целта е да се засили връзката между висшето образование и потребностите на пазара на труда. Студентите работят в предприятия, институции и организации според профила на обучението си. Работодателите се включват като обучаващи и могат да привлекат млади хора с актуални знания и умения.

Очаква се над 40 000 студенти да проведат практически обучения по проекта. Предвидено е и пилотно въвеждане на дуално обучение в поне пет висши училища, обясниха от МОН.

Партньори са 43 висши училища от цялата страна. Проект BG05SFPR001-3.002-0001 “От висше образование към заетост” се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Програма “Образование” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Бюджетът е 95 738 173,06 евро,

а дейностите ще се изпълняват до края на 2029 г.

Над 12 000 студенти вече са направили първи крачки в професионалната си реализация още в периода на обучението.

За да се регистрират, е създадена специална платформа. Включените в проекта работодатели обявяват в нея свободни позиции. За около една година в инициативата са се включили близо 16 000 студенти, а регистрираните обучаващи организации са над 2300. До момента са публикувани 4188 обяви с общо 63 847 позиции.

Проектът включва още дейности за развитие на предприемачески умения и компетентности. Студентите ще получат подкрепа чрез обучения по предприемачество и иновации, обучения по финансова грамотност и зелени технологии. Предвидени са и обучения за преподаватели, кариерни консултанти и експерти от висшите училища.

Практическите обучения се провеждат в две форми: студентска практика и апробиране ( проба в реалния живот) на дуално обучение.

Накрая студентът прави отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система.

След успешно приключване на практическото обучение студентът получава от висшето училище удостоверение.

За всяка успешно приключила и потвърдена студентска практика студентът

получава стипендия от 552 евро

Желаещите да се включат в студентски практики учащи и работодатели могат да заявят участието си, като се регистрират на адрес edujobs.mon.bg. На този адрес работодателите ще публикуват обяви за позиции, на които могат да се провеждат студентски практики, а студентите ще могат да кандидатстват за тях.

От Министерството на образованието и науката обясняват, че един студент може да премине през студентска практика в рамките на проекта по следния регламент:

- Не повече от три студентски практики в рамките на периода на изпълнение на проекта, но не повече от една за академична година. Студентска практика, която е започнала в една академична година и приключва в следваща, се счита за проведена в академичната година, в която е започнала;

- Студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и за “магистър” след бакалавър, се допуска да преминат не повече от една студентска практика за съответната степен по дадената специалност;

- Студентите, които се обучават за придобиване на “магистър” след средно образование, могат да преминат не повече от две студентски практики по дадената специалност.

Практиките

продължават 240 астрономически часа,

разпределени за период не по-дълъг от 6 месеца, при не повече от 8 астрономически часа на денонощие и не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.

Практиката се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от университета - академичен наставник.

Милена Толева, адвокат*: Анализирахме казуси, бяхме на съдебни заседания Милена Толева

Активно работя в сферата на медиацията, защото отговарям за комуникационната стратегия на Националната асоциация на медиаторите и търся възможности да достигаме до повече хора. Основната цел на асоциацията е разпространение на медиацията и други алтернативни форми за разрешаване на спорове.

Включих се в проекта с ясната идея, че при мен студентите няма да бъдат просто стажанти, които както обикновено в другите кантори подреждат документи и наблюдават отстрани. Аз създадох собствена програма и с мен те научиха какво е адвокатската професия. Въведох ги в структурата на адвокатската кантора. Анализирахме реални казуси. Посещавахме съдебни заседания. Започнахме да участваме в симулирани медиации. Много от студентите имаха огромно любопитство - за първи път се срещнаха с медиацията.

Със стажа студенти придобиват умения, които трудно могат да се усвоят само в аудиторията. В университета основно се набляга на теорията. Студентите научават какви качества трябва да притежава юристът - етика и емоционална интелигентност. Програмата дава възможност на работодателя да срещне бъдещи професионалисти още в началото на тяхното развитие. Свикнали сме да чакаме готови кадри, а така сами участваме в тяхното изграждане. Тук се създава много силна връзка между университет, практика и пазара на труда.

По време на стажа работодателят предлага, а студентът трябва да изпълни 240 работни часа.

Огромен интерес у студентите беше присъствието на съдебни заседания в районен, градски или окръжен съд. Едва тогава някои от тях осъзнават какво реално представлява професията. Смятам, че всички си тръгнаха много доволни. Аз приех това като лична мисия да им помогна.

Бих искала да поздравя министерството на образованието за тази инициатива. Реално може да свърже висшето образование с пазара на труда. А препоръката ми е по-широко популяризиране. Много от студентите научават случайно, а някои твърде късно.

*Милена Толева е адвокат, медиатор, член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите и участва в програмата “От висше образование към заетост”

Борислава Методиева, студентка по право: Разбираш дали това, което учиш, е за теб Борислава Методиева

Завършила съм международни отношения. В момента продължавам с право, ще бъда трети курс. Избрах програмата заради комбинацията право и медиация в реална професионална среда. Добихме практически опит, за което изключително ни помогнаха менторът адвокат Милена Толева и наставникът от СУ - гл. ас. д-р Анастас Пунев (преподава граждански процес). Задавахме и странични въпроси, свързани с университета, нещо недоразбрано от лекции.

Адвокат Милена Толева ни научи какво реално представлява работата - основните правила, принципи, как изглеждат документи и договори. Начухме как изглежда реално това, което учим на теория. Имаше много студенти от първи курс. Тя беше адаптирала така програмата, че да бъде полезна за всички - и за по-опитните, и за начинаещите. Записването става лесно. Платформата, на която се кандидатства, е много добра. Всичко е много улеснено. Впечатли ме, че обхваща цяла България. Предлагат се и много специалности.

С програмата отрано може да разбереш дали това, което си започнал да учиш, е за теб.