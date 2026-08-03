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Чудотворна икона на Пресвета Богородица пристига в Ловеч

Росица Христова

[email protected]

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Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица Снимка: Фейсбук

С благословението на Българския патриарх Даниил и на Ловчанския митрополит Гавриил вярващите в Ловеч ще имат възможност да се поклонят пред Хавайската Чудотворната мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица и да измолят небесното й застъпничество.

Светинята ще бъде посрещната в града на 8 август, когато в 17 ч. от сградата на Областната администрация с литийно шествие ще се придвижи до катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий", където ще бъде отслужена тържествена вечерня.

На следващия ден, 9 август, в катедралата ще се отслужи Архиерейска св. Божествена Литургия от 9 часа. Богослужението ще бъде възглавено от Високопреосвещения Ловчански митрополит Гавриил.

Очаква се иконата да остане за поклонение в катедралния храм в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинска епархия.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица Снимка: Фейсбук

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