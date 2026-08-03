Почина шофьорът, паднал с камиона си от мост на магистрала „Струма“

Вероятно му прилошало или е заспал зад волана и така се стигнало до инцидента

Починал е шофьорът на камион, който падна на мост на магистрала „Струма". При инцидента той беше заклещен в кабината. Превозното средство падна в района преди Големо Бучино, в посока Перник.

Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, като е преминал между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. На място вече работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента.

По първоначална информация една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана. Окончателните причини ще станат ясни след приключване на огледа и действията по извеждането на водача от кабината. Оперативно-следствената група е пристигнала на мястото малко преди началото на огледа, а районът е отцепен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия, съобщи БНТ.

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма" в участъка е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.

Тежкотоварният камион е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.