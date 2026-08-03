Красивата актриса Наталия Дончева се борила десетилетие с тежка болест

Благодаря ти, че помогна на баща ни да стане по-добър човек, обичах те дълбоко, написа синът на режисьора Арно Селиняк, за когото бе омъжена

Изгрява в “Адио, Рио”, от 1989-а живее във Франция, където играе в театъра и тв сериали

“Нежна, талантлива, светла!”, скърбят Параскева Джукелова и Силвия Лулчева

Красивата актриса Наталия Дончева, която от 1989-а живее във Франция, почина на 56 г. след дълга битка с тежко заболяване. Новината за смъртта ѝ дойде от брат ѝ Мики и от нейния агент Лоран Саври, а стотици близки и познати ѝ отдадоха почит в социалните мрежи.

“След десетгодишна битка най-накрая ще си починеш. Наслади се максимално, толкова отдавна не си имала тази възможност”, написа нейният доведен син Юго Селиняк в инстаграм.

Наталия бе жена на баща му - известния френски режисьор Арно Селиняк.

Не харесвах определението “втора майка”, защото, когато се запознахме, вече не бях дете и бях имал втора майка. Но не можеш да си представиш колко прекрасна те смятах и колко дълбоко те обичах такава, каквато беше. Благодаря ти за връзката, която толкова упорито се бореше да поддържаш в нашето семейство.

Благодаря ти, че прие децата ми като свои, благодаря ти, че помогна на баща ни да стане по-добър човек, но най-вече благодаря ти, че се грижеше за него в продължение на 25 години. Благодаря ти, че му се възхищаваше, подкрепяше, прощаваше му и най-вече го обичаше страстно. Единственото обещание, което мога да ти дам днес, е, че ще направя всичко възможно, за да запазя това, за което ти се бори толкова упорито да създадеш, написа още Селиняк в прощалните си думи към Наталия.

Родена в София през 1969 г.,

дъщеря е на известния актьор Пламен Дончев и французойката Режин Виолет Маргьорит,

която е бивш дипломат. Завършва Френската гимназия и учи 2 г. във ВИТИЗ, но 19-годишна се мести да живее в родината на майка си.

“Прекрасната ми сестра - актрисата Наталия Дончева, почина вчера, на 1 август, заобиколена от съпруга си, родителите си и брат си. Нейният живот може да изглежда кратък, но всеки, който се е сближавал с нея през тези кратки години, знае, че тя ги живя безкомпромисно и крайно пълноценно”, написа брат ѝ Мика във фейсбук.

“Мики, болката е несравнимо страшна! Толкова красота и светлина носи Натали - отказвам да го напиша в минало свършено време”, обърна се към него Силвия Лулчева.

“Натали - прелестна и нежна, красива, талантлива, и най-вече- добра душа!... Прегръдки за всички ви!”, добави Параскева Джукелова. “Не искам да повярвам! Заразяваща със всичко прекрасно и искрено, което има! Светло и леко да ти е, Натали, там, където няма болка”, написа и актрисата Кристина Янева.

С Андрей Баташов бяха най-впечатляващата двойка,

спомнят си техни приятели от ранните години във ВИТИЗ.

Преди да заживее във Франция, Натали участва в два големи филма у нас - “Време за път” и “Адио, Рио”. Появява се и в сериала “Дом за нашите деца”.

“През 1989-а заминах за Франция и кандатствах в консерваторията. Учих 2 години и след това започнах да работя”, разказа актрисата в интервю за “24 часа” през 2010 г. Тогава е в България, за да участва в лентата на Станимир Трифонов “Стъклената река”. Радва се, че е имала големия шанс да прескача в театъра от киното и обратно.

“Изключително талантлива артистка и жена с голяма чувствителност, Наталия Дончева плени публиката с прецизността на своите изпълнения, елегантността и отдадеността си на занаята си”, се казва в изявлението на агента ѝ Саври пред “Фигаро”.

Дончева участва в много сериали на френската телевизия TF1. В началото на 2000-те се снима в “Жули Леско” и “Почетна жена”. Играе клиентката на Мими Мати няколко пъти в “Жозефин Анж Гардиен”, снима в “Черната картина”, “Любимата жена”, “Танго”. От 2011 до 2015 г. участва заедно с Тиери Лермит в “Док Мартен” - тв сериал от 26 епизода.

