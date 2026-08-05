За села в Родопите е руска рулетка дали ще преминат безопасно натоварените пътища

Над 100 души от квартал на Нареченски бани искат зебра, защото пресичат всеки ден шосето. Петър поставил чучела на полицаи, за да респектира шофьорите с бясната скорост

Кметът на Търън, след като не получил помощ от институции, сложил работник на общината със светлоотразителна жилетка край пътя, докато децата отиват и се връщат от училище

"Всеки божи ден рискуваме живота си. Автомобилите профучават с огромна скорост, а нямаме дори пешеходна пътека. Реално нарушаваме закона, отивайки към къщите си, защото пресичаме републикански път без обозначена маркировка."

Това казват жителите на "Наречен" - квартал на курорта Нареченски бани. Кварталът, който до 1971 г. е бил село, е разсечен на две от републиканския път Смолян - Пловдив.

Част от къщите са буквално долепени до пътното платно

Жителите му споделят, че е истинско изпитание да преминат от едните къщи към другите без риск за живота си.

Петър Георгиев e един от 100-тината жители на квартала. След многократните му сигнали и писма до община Асеновград, кметството и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) решава сам да облекчи живота на хората. В началото и на горе-долу видима част от пътя до къщата си поставил две чучела на полицаи, които да накарат шофьорите поне малко да намалят скоростта. Фалшивите полицаи плашели джигитите в началото, но вече знаят, че са манекени и минават пак с висока скорост. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Манекените с полицейски униформи и почти в човешки ръст са подпрени на предпазната ограда край пътя.

"Хората в Наречен събрахме униформите и полицейските атрибути. Всеки даде каквото има и ги облякохме.

В началото ефектът беше поразителен

Колите намаляваха скоростта. После част от шофьорите научиха, че това са примамки, а и дрехите на манекените започнаха да избледняват и вече не приличат толкова на истински полицаи", казва Петър. Преди него други се пробвали да спрат джигитите с триъгълници и светлоотразителни жилетки, закачени по клоните, но без ефект.

Освен Петър и съпругата му Виолета в къщата живеят синът им, снахата и малко внуче.

"Не знам как ще опазя детето. Иска да излиза. След време ще настоява да ходи при съседите, а ако няма пешеходна пътека, как да го опазим", тюхка се синът им Стефан.

Миналата зима джип с висока скорост се блъснал в оградата на къщата. Цялата фамилия била в помещение до каменния зид и се разминала на косъм от нараняване. Семейството продава родопски китеници, халища и фолклорни предмети. За повече автентичност на оградата е поставен огромен воденичен камък. Именно камъкът, който тежи над половин тон, спасил семейството, като спрял джипа.

"Постоянно стават инциденти. Коли се блъскат една в друга или в бордюрите - страшно е.

Камиони, натоварени с тонове трупи, прехвърчат между къщите

В началото на квартала откъм Пловдив има табела "Наречен", но няма знак за ограничение на скоростта. Шофьорите, когато навлязат между къщите, разбират, че това е населено място. Не искаме екстри като шумоизолация от преминаващите камиони или прегради да не ни пръскат с киша през зимата, а просто една зебра", казва Виолета. Петър Георгиев показва воденичния камък, който спасил семейството му от връхлитащ джип. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Всички жители настояват да бъдат поставени пешеходна пътека и два ограничителя на скоростта - гумени или бетонни.

"Сам ще ги направя. Нищо не искам от държавата - само да ми дадат позволение. Трябва един миксер бетон и бака с боя", зарича се Петър Георгиев.

След поредицата от катастрофи и опасни ситуации жителите на "Наречен"

организирали подписка и наели адвокат,

който да я внесе при кмета на община Асеновград и председателя на Управителния съвет на АПИ. И до днес обаче не са получили официален отговор какви мерки ще бъдат предприети.

Според кмета на Нареченски бани Димитър Бакалски проблемът съществува отдавна и е пряка последица от основния ремонт на пътя Пловдив - Смолян.

"Станах кмет през 2007 г. Тогава в Нареченски бани и кв. "Наречен" имаше 11 пешеходни пътеки. Всяка пролет ги опреснявахме с боя и не е имало проблем. Всичко се промени след ремонта на пътя през 2011 г. и завърши няколко години по-късно. Тогава се оказа, че пътят е на АПИ, а тротоарите - на общината. Агенцията ремонтира шосето, но остави тротоарите разбити. Пътното платно беше повдигнато с 15- 20 см, а предпазните огради останаха едва 70-80 см и станаха опасни", разказва Бакалски.

По думите му строителната фирма приключила работата по пътя и си тръгнала, оставяйки редица проблеми. Тротоарите между Нареченски бани и кв. "Наречен", които обхващат близо 8 декара, били ремонтирани години по-късно след продължителна кореспонденция и Кметът на Нареченски бани Димитър Бакалски е писал многократно за проблема до отговорните инстанции, но резултат все още няма. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

тежки инциденти, сред които блъсната майка с дете

"Започнаха да поставят някакви калпави плочки, които според мен нямаше да издържат и година. Когато възразявах, станах неудобен. Показваха различни проекти, а накрая намалиха броя на пешеходните пътеки и на изкуствените неравности в Нареченски бани. За квартала твърдяха, че проектът изобщо не предвижда нито пешеходна пътека, нито легнали полицаи", допълва кметът.

По информация на Бакалски в момента община Асеновград подготвя проект за изграждане на пешеходна пътека и ограничители на скоростта, който трябва да бъде съгласуван и изпълнен от АПИ. Надеждата на местните е проблемът най-сетне да бъде решен.

Кметът обръща внимание и на още един спорен момент. Село Наречен престава да съществува на 8 май 1971 г., когато става квартал на Нареченски бани. Десетилетия наред на входа е имало табела "Нареченски бани", но след ремонта на пътя - "Наречен".

"Сега туристите спират още в квартала и свалят куфарите си, а курортът е на още 3 км", казва Бакалски.

"Излизам от дома си със страх, защото знам, че всеки момент може да ме блъсне кола. Не мога на тая възраст да притичвам. Пешеходната пътека няма да спре всички шофьори, но поне тези, които спазват правилата, ще дадат предимство", казва 72-годишната Лиляна Павлова.

Според местните най-опасно е, когато автобусът оставя служителите на санаториума

Петнадесетина души понякога чакат по половин час, за да намерят пролука в непрекъснатия поток от коли и да пресекат към домовете си.

Подобна битка за безопасност води и родопското село Търън, разположено на пътя Смолян - Кърджали преди 15-ина години. След като получил отказ да изгради легнал полицай с мотив, че шосето е републиканско, кметът Явор Говедаров прибегнал до нестандартно решение. Лиляна Павлова се страхува да преминава през пътя без пешеходна пътека. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Поводът бил поредният тежък инцидент, при който автомобил излетял от пътя и едва не се врязал в къща, а товарен

камион разсипал 15 тона гюлета от по 5 кг в дворовете на хората

В знак на протест Говедаров поставил "седнал полицай" - един от работниците по програмата за временна заетост. Облечен със светлоотразителна жилетка, мъжът седял с часове на стол край пътя всяка сутрин и следобед, когато учениците отивали и се връщали от училище, за да принуждава шофьорите да намаляват скоростта.

След обществения отзвук около "седналия" полицай и спора дали социалното министерство върши работата на МВР, Търън в крайна сметка получи необходимите мерки за безопасност на движението.