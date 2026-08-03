ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ясен Петров дебютира победно начело на "Спартак" с...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23329827 www.24chasa.bg

38 часа и 765 въпроса - министрите под “обстрел” в парламента, най-много Шишков (Обзор)

2456
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев три пъти е отговарял на депутатски въпроси в парламентарния контрол. Снимка: Велислав Николов

В отчета си за свършеното през първия сезон 52-ото НС сложи избора на правителство и насрочването на вота за 25.10.

37 часа и 56 минути - толкова са били подложени на депутатски “обстрел” с въпроси министрите от кабинета на Румен Радев в първите три месеца от работата на 52-ото народно събрание. По време на парламентарния контрол към самия премиер и вицетата му са зададени 21 въпроса.

Общо 765 въпроса са отправили депутатите, като 64 от тях са оттеглени, а е отговорено на 546. На 2/3 от тях това е станало писмено, а на останалите - устно. В пленарната зала отговори министрите са дали и на 10 питания.

Парламентарният контрол започва точно седмица след избора на кабинета на 15 май. Първи са регионалният министър Иван Шишков с 5 въпроса, два има към екоминистър Росица Карамфилова и един към вътрешния Иван Демерджиев.

Именно Иван Шишков се радва на най-голям интерес от депутатите - отговорил е в пленарната зала на 49 въпроса, сочи проверка на сайта на парламента. След него е министърът на културата Евтим Милошев с 21 въпроса и на трето място е МВР шефът Демерджиев с 18 такива.

На три въпроса до момента е отговарял премиерът Румен Радев от трибуната - за пистолета, подарен му от турския президент Реджеп Ердоган по време на срещата на върха на НАТО в Истанбул, за водоподаването към Гърция и за политиката на правителството към бежанците у нас. Освен в редовния парламентарен контрол обаче премиерът и вицетата му отговарят и на въпроси в блицконтрола, които не влизат в предварителна програма и информация за тях на сайта на НС няма обобщена.

Никакъв интерес до момента депутатите не са проявили единствено към работата на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов и на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев - те не са отговаряли нито веднъж на въпроси от трибуната на НС.

По веднъж словесни престрелки по време на контрола са имали вицепремиерът по икономика и инвестиции Александър Пулев и министрите на иновациите Иван Василев, на правосъдието Николай Найденов и на туризма Илин Димитров.

Приети 28 закона и 89 решения, избор на правителството начело с Румен Радев и на шефове на ДАНС и ДАР, както и на подуправител на НЗОК, насрочване на изборите за президент за 25.10. - това е част от свършената работа в първата сесия, която 52-ото НС отчита. От 30 април до края на юли депутатите са заседавали 39 пъти. Общо постъпили са 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от депутати.

Премиерът Румен Радев три пъти е отговарял на депутатски въпроси в парламентарния контрол.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво