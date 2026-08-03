38 часа и 765 въпроса - министрите под “обстрел” в парламента, най-много Шишков (Обзор)

В отчета си за свършеното през първия сезон 52-ото НС сложи избора на правителство и насрочването на вота за 25.10.

37 часа и 56 минути - толкова са били подложени на депутатски “обстрел” с въпроси министрите от кабинета на Румен Радев в първите три месеца от работата на 52-ото народно събрание. По време на парламентарния контрол към самия премиер и вицетата му са зададени 21 въпроса.

Общо 765 въпроса са отправили депутатите, като 64 от тях са оттеглени, а е отговорено на 546. На 2/3 от тях това е станало писмено, а на останалите - устно. В пленарната зала отговори министрите са дали и на 10 питания.

Парламентарният контрол започва точно седмица след избора на кабинета на 15 май. Първи са регионалният министър Иван Шишков с 5 въпроса, два има към екоминистър Росица Карамфилова и един към вътрешния Иван Демерджиев.

Именно Иван Шишков се радва на най-голям интерес от депутатите - отговорил е в пленарната зала на 49 въпроса, сочи проверка на сайта на парламента. След него е министърът на културата Евтим Милошев с 21 въпроса и на трето място е МВР шефът Демерджиев с 18 такива.

На три въпроса до момента е отговарял премиерът Румен Радев от трибуната - за пистолета, подарен му от турския президент Реджеп Ердоган по време на срещата на върха на НАТО в Истанбул, за водоподаването към Гърция и за политиката на правителството към бежанците у нас. Освен в редовния парламентарен контрол обаче премиерът и вицетата му отговарят и на въпроси в блицконтрола, които не влизат в предварителна програма и информация за тях на сайта на НС няма обобщена.

Никакъв интерес до момента депутатите не са проявили единствено към работата на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов и на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев - те не са отговаряли нито веднъж на въпроси от трибуната на НС.

По веднъж словесни престрелки по време на контрола са имали вицепремиерът по икономика и инвестиции Александър Пулев и министрите на иновациите Иван Василев, на правосъдието Николай Найденов и на туризма Илин Димитров.

Приети 28 закона и 89 решения, избор на правителството начело с Румен Радев и на шефове на ДАНС и ДАР, както и на подуправител на НЗОК, насрочване на изборите за президент за 25.10. - това е част от свършената работа в първата сесия, която 52-ото НС отчита. От 30 април до края на юли депутатите са заседавали 39 пъти. Общо постъпили са 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от депутати.