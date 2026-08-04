Крадат криптовалути с нова измама, звънят от името на борса да “спасят” инвестициите

Служители на платформата източват данни на клиенти, после ги търсят и ги убеждават да ги преместят

Нова схема източва парите на българи, инвестирали в криптовалути. Те сами превеждат средствата, уж за да се предпазят от измама. Това разказа пред “24 часа” една от жертвите.

Измамниците ползват името на една от най-големите криптоборси в света. Така паднал жертва и 54-годишен българин с криптопортфейл, пожелал анонимност. Преди около месец получил обаждане от български телефонен номер.

От вашия акаут беше установена изходяща трансакция,

казал на български език женски глас. Обяснил, че тегленето е станало от Берлин и посочил, че ако мъжът не го е направил, трябва да натисне 1. После жертвата разбира, че гласът е генериран с изкуствен интелект. Тъй като имал акаунт, той натиснал бутона според инструкциите.

Тогава вече се свързал с мъж, а разговорът се провеждал на български език. Гласът в слушалката започнал да го пита за средствата му в крипто. Обяснил, че за да защити криптоактивите си, трябва да ги прехвърли на безопасен портфейл. Той уж се контролирал от криптоборсата и бил “служебен”. Мъжът се вързал и бил насочен да свали приложение и да въведе продиктувани му думи, за да “спаси” криптото си. Така прехвърлил биткойни на стойност 8000 евро. В момента, в който го направил, измамниците отново ги препратили, а разговорът приключил.

Проверка на “24 часа” показа, че това е популярна схема в чужбина. Не се звъни на случайни хора, а само на такива, които действително имат акаунти в платформата. Данните са източени от бивши и настоящи нейни служители. Сред тях има и много българи. Предполага се, че криптопарите на измамените се харчат за луксозен живот.

Схемата е толкова голяма, че платформа е пускала предупреждения към клиентите си да не местят активите си в други портфейли. За подобни случаи, при това в България, споменават и няколко потребители на reddit. Те добавят, че при разговори

никой не се интересува, ако криптоактивите

са под 1000 евро Всички посочват, че им звънят от българки номера. При опит да се върне обаждане, вдигат други хора. Техниката е проста - ползва се интернет телефоният (VoIP), а истинските собственици на телефонните номера нямат представа за измамата. От платформата, чието име мошениците ползват, също предупреждават за фалшифицирани номера и VoIP при измамите от името на нейни служители.

Засега не е ясно колко сигнала има в полицията за новата схема. За 2025 година

в МВР са регистрирани 1757 сигнала

за фишинг, крипто- и инвестиционни измами, както и кражби на профили в социалните мрежи, пише в отчета за м.г. на вътрешното ведомство. По тях са образувани 212 досъдебни производства и е имало 15 акции, пет от които международни. Дали сред тях е имало по новата схема, не е ясно. Обикновено измамите с крипто у нас са други - човек кликва на реклама и след това започват да го мамят да инвестира в него, докато при тази целта са хора, които вече търгуват с виртуалните пари.

В случай че човек е жертва на такава измама, трябва да подаде сигнал в полицията, както и да се свърже с платформата.