Намалиха присъдата на убиеца геронтофил Михал Цанков - не искал да умъртви Стоименка, а само да блудства с нея

Рецидивистът я удрял със злоба, ярост и садизъм, но имало възможност да се промени към добро - може да иска замяна на доживотния затвор

Софийският апелативен съд даде шанс на рецидивиста Михал Цанков, който блудства и уби 77-годишната Стоименка Дякова на 28 октомври 2024 г. На първа инстанция той беше осъден на доживотен затвор без право на замяна, защото е извършил убийството умишлено. Според въззивната инстанция обаче няма доказателства Михал да е искал да убие Стоименка, а само да сломи съпротивата ѝ, за да блудства с нея. Затова присъдата е изменена и отпада “без право на замяна”. Това означава, че след време Михал може да поиска доживотният затвор да бъде намален до 20 г. например и отново да се озове на свобода.

“Процесът на деградация на личността на Цанков е продължил дълго, но това не изключва възможността да съществува вероятност да е обратим. Подсъдимият е на 43 г., което не изключва възможността трайното отсъствие на криминогенни фактори в далечно бъдеще да предизвика положителна промяна”, пишат в мотивите си апелативните съдии. Михал Цанков блудства и убива Стоименка само 2 месеца след като е освободен от затвора, където е лежал за друго убийство. Освен това има стари присъди за кражби, блудство, изнасилване и грабеж.

В нощта на убийството Михал е бил пиян и дрогиран. Срещнал случайно Стоименка на улица до бл. 43 в кв. “Младост”. Хванал я, запушил устата ѝ с ръце, съборил я на земята. Тя започнала да вика, а той я удрял по главата. Издърпал я в храстите до блока. Зашеметил я с много удари с умруци по главата. Тогава решил, че ще блудства с нея. Гаврата продължила 15 минути. Накрая я завлякъл между две дървета и я оставил там. Отворил чантата ѝ и отмъкнал телефона, иконка и кръстче. Стоименка още била жива, но в много тежко състояние. Михал се прибрал в жилището на сестра си, където живеел след излизането на затвора, и изпрал кървавите си дрехи. 2 часа по-късно се върнал на местопрестъплението и заварил жертвата си в същото положение, но вече не дишала. После пак се прибрал и легнал да спи. Жертвата Стоименка Дякова

Арестуван е по-късно от полицията, но не се е предал сам. Стоименка Дякова е починала от травма на главата, мозъка, лицето и шията, както и други наранявания в различни части на тялото.

По делото е разпитан негов приятел, с когото са пили същия ден, а Михал му показвал чатовете си с възрастни жени, към които имал слабост (геронтофилия - б.р.). Дори планирал да живее с една от тях в Гърция.

Апелативният съд приема, че Цанков е нанесъл много удари по главата и тялото на жертвата и е проявил изключителна ярост, злоба и садизъм.

“Пряко целеният резултат от подсъдимия, след като нападнал жертвата, е било извършването на блудствени действия. По делото няма събрани доказателства за това, че подсъдимият е действал с намерение за причиняване на смърт, въпреки че възприел, оценил и осъзнал факта, че напада възрастна жена”, пишат в решението си съдиите от втората инстанция. Посочват също, че Михал е “намалил количествено процесите на задръжки”, като е употребил алкохол и наркотици.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

