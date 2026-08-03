Пиарът на "Продължаваме промяната" влезе в болница

Пиарът на "Продължаваме промяната" Найо Тицин влезе в болница. За неприятната случка разказа самият той в личния си профил във фейсбук.

"Всичко започна в кулоарите на парламента в сряда, 29 юли към 9:40 ч., когато в един момент започнах да усещам стотици къси съединения в главата", разказва Найо.

По думите му първата му мисъл била, че получава инсулт. Оказало се, че не е така, но той едва успял да се придвижи до медицинския кабинет на парламента, където лежал около час.

"След леко съвземане на следващия ден състоянието ми ме отведе до спешното на ВМА. След скенер на главата се оказа, че няма страшно - нито е инсулт, нито е тумор. Но светът все така продължи да се върти в моята глава и се наложи хоспитализация, а диагнозата е непроизносимо словосъчетание - Персистиращо постурално-перцептивно замайване, на английски Persistent Postural-Perceptual Dizziness - хронично функционално вестибуларно разстройство", пише още пиарът на ПП.

Тицин споделя, че отслабнал с 4 килограма за 4 дни и му предписали "лятно спокойствие с шепа лекарства".

Той благодари на медиците в парламента за оказаната първа помощ, както и на д-р Петрова и целия персонал на клиниката по неврология на ВМА.