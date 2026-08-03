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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23330246 www.24chasa.bg

Хеликоптер гаси голям пожар между селата Стрелци и Сухозем

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Фронтът на пожара е овладян в района между общините Брезово и Калояново КАДЪР: БНТ

Голям пожар лумна между селата Стрелци и Сухозем в Пловдивска област. В гасенето му се е включил и хеликоптер.

На място били изпратени екипи на пожарната, включително огнеборци от Карлово, както и доброволци. Към момента няма опасност за хората и близките населени места. По предварителни данни огънят е тръгнал от сухи треви между селата Стрелци и Сухозем. Фронтът му е овладян в района между общините Брезово и Калояново.

Постепенно пламъците са обхванали изоставени лозя, а впоследствие са се прехвърлили и върху широколистна гора, което е довело до разрастването на пожара и широкия му периметър. Районът на пожара обаче е обграден в голяма степен от земеделски земи, поради което към момента няма опасност за близките населени места, коментира пред БНТ директорът на пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.

При пожара са изгорели селскостопански постройки, които не са били изоставени. Те се намират в непосредствена близост до пътя, откъдето, по първоначална информация, огънят се е прехвърлил.

Ситуацията вече е овладяна, потвърди и кметът на община Брезово Калин Калапанков.

Фронтът на пожара е овладян в района между общините Брезово и Калояново КАДЪР: БНТ

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