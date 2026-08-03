С военни ритуали и концерт Русе отбеляза 147-ата годишнина на Военноморските сили

Русе отбеляза 147 години от създаването на Военноморските сили на България с поредица от официални срещи, тържествена церемония, военни ритуали и концерт. Честванията по традиция започват от града, където през 1879 г. е основан българският военен флот под наименованието „Дунавска флотилия и Морска част". Тогава за първи път българският военноморски флаг се развява над 4 парахода, 7 парни катера, една шхуна, една баржа и пет гребни лодки. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Празничният ден започна със среща на кмета Пенчо Милков, който прие командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и началника на Канцеларията на командира капитан I ранг Райна Пенчева. Обсъдени бяха ролята на Русе като първа база на военния флот на България и значението на река Дунав за морските ни сили. Дискутирани бяха възможности за съвместни инициативи между Общината и ВМС, насочени към младежта и съхраняването на военноисторическата памет. Контраадмирал Кирил Михайлов сподели, че Русе е традиционен източник на кадри за флота и изрази надежда повече млади хора да изберат морските професии. Присъстващите разговаряха и за пониженото ниво на река Дунав и как това влияе на корабоплаването и дейността на флота. Те се обединиха около необходимостта от спешни мерки заради засушаването и спадането на нивото на реката. В края на срещата кметът връчи на контраадмирала икона на Свети Николай с пожелание за здраве, сила, закрила във всяко плаване и попътен вятър на българските военни моряци.

В 18:15 часа честванията продължиха пред Флотската кула, където бяха поднесени цветя пред паметната плоча на капитан- лейтенант Александър Конкевич — първия командващ българския военен флот и основател на Морското училище. Кметът Пенчо Милков отдаде почит и заяви, че е наш дълг да помним и уважаваме хората, които служат с чест и характер.

След това церемонията се пренесе пред Паметника на моряка, където се състоя военен ритуал в памет на загиналите моряци. Почетен караул на ВМС беше строен в знак на признателност, а под надписа „Оттук започва българското морячество" бяха положени венци и цветя от военното командване, кмета Пенчо Милков, акад. Христо Белоев – председател на Общинския съвет в Русе, представители на институции, организации и граждани.

Кметът припомни, че моряците са хора, които знаят какво означава да пазиш граница, която не се вижда, но се усеща, да вземаш решения, когато хоризонтът е непредвидим, да носиш отговорност, която не се измерва в километри, а в доверие. „Моралът на всяка нация се измерва по това колко цени своите защитници. Затова днес се прекланяме пред офицерите, които носят отговорност за живота на своите екипажи. Пред старшините и матросите, които в тишина изпълняват задачи, невидими за повечето от нас, но жизненоважни за сигурността на страната. Пред ветераните, които са отдали години от живота си на морето и днес с право могат да гледат назад с гордост", каза Милков.

Контраадмирал Михайлов посочи, че всеки млад офицер, който днес постъпва във флота, носи отговорността да не забрави тези, които са били преди него. „Историята на българския флот се пише всеки път, когато отдадем почит тук, пред тези имена. Ние сме наследници на решение, взето преди 147 години – да имаме собствен флот. Дългът ни е да го пазим", заяви командирът на ВМС.

Честването завърши пред Доходното здание с концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили. Оркестърът изпълни маршове, класически произведения и оркестрови аранжименти на популярни мелодии.

Събитията бяха организирани от Военноморските сили със съдействието на Община Русе и Областна администрация.