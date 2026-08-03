С нов директор е областната полиция във Видин

Със заповед на министъра на вътрешните работи старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР във Видин. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов представи днес пред състава на дирекцията новия шеф Григоров.

„Никой не е над държавата и никой не е по-голям от закона. Това послание искам да стигне до всеки един служител. Трябва да работим отговорно, достойно и мотивирано". С тези думи новият директор се обърна към ръководните служители от областната дирекция и районните управления.

Досегашният директор старши комисар Мирослав Милков благодари на колегите за съвместната работа. Той отново заема титулярната си длъжност като зам. -директор на областната дирекция в крайдунавския град.

Старши комисар Светослав Григоров е роден през 1981 г. в София. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. Професионалната му кариера в МВР започва през 2002 г. По време на службата си е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структури на ведомството в столицата, област София, област Перник и Кюстендил. Многократно е бил награждаван за постигнати високи професионални резултати. Григоров е член е на Асоциацията на полицейските началници.