Бивш евродепутат от ГЕРБ: Само Петър Стоянов може да спре Радев да получи всичко на тепсия

За всички десномислещи хора е ясно, че само един общ кандидат на дясното пространство може да спре Румен Радев да получи всичко на тепсия. И този човек е Петър Стоянов. Това пише във фейсбук бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов.

Според него Стоянов е единственият човек, който може да обедини десните и полудесните партии. Можел да обедини ГЕРБ, СДС, Синя България, ДБ и "всички безпартийни демократи".

Струва да се опитат да го убедят, посочва бившият евродепутат и казва, че би го подкрепил, ако това се случи.

Седмица, след като съобщи, че би се кандидатирал за президент само като граждански кандидат, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев съобщи, че няма да участва в президентската надпревара наесен.

Илияна Йотова вече обяви, че ще се кандидатира, ще я издигне инициативен комитет през септември, когато ще стане ясно и името на кандидата ѝ за вицепрезидент. Тя бе подкрепена от Румен Радев и "Прогресивна България", както и от БСП.

Очаква се също инициативен комитет да издигне Андрей Гюров и зад него да застанат ПП и ДБ, които ГЕРБ засега безрезултатно призовава за единна дясна кандидатура.

Изборите за президент у нас ще са на 25 октомври, а вторият им тур - на 1 ноември.

Ето какво гласи цялата публикация на Асим Адемов:

Даниел Вълчев се обърнал днес към суверена и му заявил, че няма да се кандидатира за президент. Което е добре в случая, поне на мен ми олекна.

За всички десномислещи хора е ясно, че само един общ кандидат на дясното пространство може да спре Румен Радев да получи всичко на тепсия. Той получи и ще получи още, но поне да не му дадем и президентството.

Според мен има един единствен човек, който може да обедини десните и полудесните партии, само той може да обедини ГЕРБ, СДС, Синя България, ДБ и всички безпартийни демократи, на които им е скъп европейският ни път на развитие, на които не им се иска в България властта да се даде в ръцете на един единствен човек, дистрибутор на руските интереси в страната ни.

И този човек е Петър Стоянов!

Изявен патриот, европеец, демократ, разпознаваем в страната и света.

Разбира се това е моето мнение, нямам представа дали би се съгласил, но си струва да се опитат да го убедят.

За него бих гласувал и с хартиена бюлетина, и с машина, и без ден за размисъл!

Седмица, след като съобщи, че би се кандидатирал за президент само като граждански кандидат, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев съобщи, че няма да участва в президентската надпревара наесен.