Човешката небрежност е причина за пожарите у нас

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Човешката небрежност е причина за пожарите.

В разгара сме на сезона на пожарите. Индексът е червен, въпреки че кодът за топло време е жълт в момента.

Не трябва да се изгарят треви покрай пътищата. Тези, които приготвят зимнина в дворовете си, трябва да бъдат много внимателни. Имаме дори глоби за нарушения. Санкциите са от 100 до 1000 евро. Забранено е хвърлянето на фасове. От хвърлени бутилки, става ефектът на лупата, и се получава пожар.

Това каза пред бТВ главен инспектор в пожарната в Сливен Мариян Йоргов.

Той призова всички граждани, ако видят пожар, веднага да сигнализират.

По думи на колегата му Димитър Савов пожарите се развиват на голяма площ. И много бързо.

"Екипите при сигнал реагират за по-малко от минута. Жълтият код и при нас означава повишено внимание. Сега обаче се очакват по-високо температури. Затова апелирам всички да бъдат внимателни. И да не палят огньове на открито", каза главен инспектор Димитър Савов от пожарната в Сливен.