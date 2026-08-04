Пожарът край пловдивското Стрелци избухнал още в неделя, бил загасен и пламнал отново

Само да не тръгне пак заради високите температури, опасява се кметът на Брезово Калин Калапанков

Пожарът край село Стрелци в Община Брезово в Пловдивска област е избухнал още в неделя, бил загасен, но вчера е пламнал отново. Това съобщи пред bTV кметът на Брезово Калин Калапанков.

Според него причина за възникването на огъня е късо съединение в стопанския двор край селото. Към 16 часа в понеделник пламъците са се възобновили и са се прехвърлили от другата страна на пътя, обхващайки над 2000 дка. В гасенето са се включили 15 екипа огнеборци, доброволци и хеликоптер от авиобаза "Крумово". "Към 1 часа тази нощ пожарът беше овладян, но опасността е днес с повишението на температурите да се възобнови", каза още Калапанков.

Тази сутрин 4 екипа огнеборци продължават работа по окончателното потушаване на останалите локални огнища, за да не се допусне повторното им разпалване, съобщиха от Пожарната. В съседство има складове на МВР и опасенията са, ако пожарът пламне отново, да не стигне до тях.