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Тежко остава състоянието на нахапаното от куче 6-годишно момиченце

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Куче порода Кане Корсо СНИМКА: Pixabay

Състоянието на нахапаното от куче дете в казанлъшкото село Кънчево остава тежко, но то е стабилизирано. Нараняванията от ухапвания са по главата и са тежки. Снощи детето е било транспортирано към болницата в Пловдив, съобщи Нова тв.

 Към момента на инцидента кучето е било във вътрешния двор. 8-годишният Хектор, порода кане корсо, се нахвърлил върху 6-годишното момиченце. Кучето било по-високо от самото дете.

Бащата на детето и собственика трудно успяват да освободят детето от захапката на кучето. 

Собственикът не е задържан.

Комшиите влязоха в нашия двор, заговорихме се с приятеля. Кучето открехна врата и когато детето тръгна към мен, се хвърли върху него. За първи път реагира така кучето, то си стои затворено, разказа собственикът на животното пред Нова тв. Кучето има всички необходими документи.

След инцидента детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, но по-късно заради тежките наранявания е прехвърлено в Пловдив.

Куче порода Кане Корсо СНИМКА: Pixabay

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