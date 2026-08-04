Атанас Пеканов: Парите по четвъртото плащане по ПВУ не отидоха в джобове на олигарсите, а за България

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България започна от една много нерадостна ситуация, когато кабинетът Радев дойде на власт. Бяхме получи 50% от плана за възстановяване (ПБУ) преди 2 месеца. Сега сумата е 70%. А до края на август или през есента да достигнем 90-95%.

Това каза вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

По думите му България е можела да загуби доста пари, но средствата са спасени.

Атанас Пеканов уточни, че по петото плащане по ПВУ има още една стъпка - Антикорупционанта комисия да бъде съставена, да има избрани членове и да има правила за действие.

"По отношение на антикорупционната комисия някой от органите, които трябваше да назначат членове, се оказа, че не искат. Дали тази комисия ще даде ефект, трябват години".

ЕК ми каза, че е наясно с отказа на ВКС да предложи свой представител. И ми обясниха, че ще има санкция.

"Един от негативите от план за възстановяване и устойчивост е, че глобата се разписа през есента", каза Пеканов и уточни, че по принцип санкциите не са огромни.

"По 4-ото плащане получихме пари и хората веднага започнаха да приказват: "Ето, сега ще ги даде на олигарсите. Ето какви плащания обаче наистина се извършиха с тези пари. Средствата отидоха за детски градини, училищен корпус, саниране на сгради в цялата страна, дойде вече и осмият медицински хеликоптер. Другата седмица пък отваряме метростанция "Георги Аспарухов", обновени училищни стаи", каза Пеканов.

И добави: "Предприели сме стъпки, че всичко да е прозрачно. И да е ясно къде отиват парите от Европа".

Пеканов обясни, че петото плащане по ПБУ е предоговорено.

Според него към България има голям инвеститорски интерес. Министър Пулев почти всяка седмица се среща с инвеститори.

Пеканов обеща, че през септември ще чуем много добри новини за страната ни, свързани с външни инвеститори.

"Единственият проблем е инфраструктурата. За България е важно да свързана добре с Гърция и Румъния", обясни вицепремиерът.

"За 5 години към Брюксел са изпратени проекти за 120 млн. За тази само трябва е на стойност 800 млн. евро. Затова ни трябваха проекти, които си заслужават. Например - като детската болница в в Бургас", каза Пеканов.

Вицепремиерът обясни, че скоро в София ще има нови автобуси, тролеи и трамваи. И че парите за столицата няма да отиват само за метро откъм транспорт.

"Дали ще предложим вицепрезидент на Илияна Йотова, ще решим на по-късен етап", завърши Пеканов.