Зам.-министър в кабинета Гюров начело на прокурорско сдружение

С нашето учредяване приключи монопола в прокурорското и следователското съсловие.

Това заяви бившият зам.-правосъден министър в служебния кабинет "Гюров" Георги Балков, който сега е председател на "Независимо сдружение на българските прокурори". Пред Нова тв той разказа, че вече имат заявки за членство, но е твърде ранен етап - съществували от около 3 дни.

Ние сме професионална съсловна организация, не сме част от администрацията. Ние сме почтени хора, професионалисти, които искаме независима прокурорска общност, искаме българската прокуратура да се води от закона, каза Балков.

Нашата дългосрочна цел е утвърждаването на българското прокурорско съсловие като надежден партньор в европейското и международното наказателно правосъдие, допълни той. И продължи: Изборът на нов ВСС е ключов за възстановяване на доверието в системата, ще работим активно за прозрачен и честен изборен процес.

Нашето сдружение няма за цел да разследва, а да защитава правата ни като професионалисти - да провеждаме независимо разследване и да го доведем до успешен край, каза Балков.

Всички съмнения за извършени престъпления трябва да бъдат надлежно проверени, да се съберат доказателства за всякакви версии и ако има достатъчно доказателства - да се внесе в съда. Не можем да настояваме за ново разследване или дело, а да настояваме да няма натиск върху колеги, които работят върху такива дела, да ги защитим, коментира още прокурорът.

Той бе запитан дали ако прокурорската колегия във ВСС пази Емилия Русинова заради делото "Хемус", те ще зададат въпроси. Трябва да видим как ще се развие дисциплинарното производства на г-жа Русинова, но да, може да очаквате, коментира Балков. Той определи като сериозна репутационна щета да се возиш в една кола с Пепи Еврото, каквито данни излязоха за Русинова.