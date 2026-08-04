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Полицаят, открил 4-годишния Марти: Беше се скрил в едни храсти, а кучето го пазеше

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кадър: Нова тв

В гориста местност, на километри от дома си в село Радово - това е мястото, където вчера младши инспектор Димитър Станоев, от ГД "Гранична полиция" открива малкия Марти. Повече от 80 души издирват 4-годишното дете повече от 6 часа. Сигналът е подаден от родителите на Марти.

"Аз съм един от хората, които откриха детето. То беше изминало доста голям периметър. След като беше подаден сигналът, веднага сформирахме екип. Говорихме с родителите, които ни насочиха в каква посока е тръгнало, и незабавно се отправихме натам. През цялото време виках: „Марти, Марти". Имахме информация, че детето не говори добре български, но разбира. В един момент чух отговор и много се зарадвах. Беше се скрило в едни храсти, а кучето му го пазеше. Имам опит с кучета и успях да се справя. Марти дойде при мен, прегърнах го и го успокоих. Детето беше уплашено, но в добро състояние. Имаше само леки драскотини по лицето от храстите", разказа младши инспектор Димитър Станоев пред Нова тв.

„След получаването на сигнала бащата дойде в районното управление и съобщи, че детето първоначално е било търсено от семейството. Незабавно сформирахме екипи и уведомихме Областната дирекция на МВР – Перник. Всички се отправихме към село Радово, откъдето започна издирвателната акция. Пристигнаха и много доброволци, които се включиха в търсенето", посочи главен инспектор Росен Илиев, началник на Районното управление в Трън.

кадър: Нова тв

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