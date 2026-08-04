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131 пожара са потушени за последното денонощие у нас, има загинал

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131 пожара са потушени за последното денонощие у нас

За последното денонощие са ликвидирани 131 пожара, а един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта си.

Общо на 180 сигнала за произшествия са реагирали звената на пожарната. 

С преки материални щети са възникнали 21 пожара. А без нанесени материални щети са възникнали 110 пожара, сред които 62 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, в отпадъци и др.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, сред които девет при катастрофи. Лъжливи повиквания са били 10.

131 пожара са потушени за последното денонощие у нас

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