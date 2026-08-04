Мария Пиргова: Победата на Йотова е сигурна, интересно е второто място, защото партиите се преброяват

Победата на Илияна Йотова е сигурна, интересно е второто място, защото през президентските избори ще върви преструктуриране на партийната система. Партиите се стягат за тези избори с цел да стегнат редиците си и да видят кой къде ще се подреди след "Прогресивна България".

Това коментира политологът Мария Пиргова пред Нова тв. Тя допълни, че Йотова е силен кандидат и е интересно какви ще са отношенията й с премиера Румен Радев след изборите, защото президентът като силна личност винаги може да е коректив на политиката.

Интересно ще е на изборите, ако излезе Костадин Костадинов. Защото Йотова ще остане на евроатлантически позиции и ще бъде неудобно за атакуване от ПП и ДБ. Докато Костадинов ще бъде алтернативата и може да се получи като 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов.

Първо Андрей Гюров най-сетне да каже ще бъде ли кандидат, пък после ще видим шансовете му. Очевидно се бави, защото търси формулата, коментира политологът Любомир Стефанов. В България дясно няма - това, че си член на ЕНП, не те прави десен. Това е проблема, а Гюров се опитва да избяга от него. Темите там са повече от това, което би му помогнало като трамплин. Очевидно се чудят как да бъде структуриран този инициативен комитет, така че да не му бъде котва, която да го дърпа към дъното, допълни анализаторът.

Любомир Стефанов Кадър: Нова тв

Според Стефанов забавянето на Гюров е и заради това, че в подкрепящите го партии има притеснения - ако той отиде на балотаж, дали не е възможно той да стане център на нова политическа физиономия на градската десница.

Забавянето на работи за кандидатурата на Гюров, той трябваше да се обяви много по-рано и да се превърне в сериозен претендент. Това забавяне е тежка политическа грешка, която може да се отрази на изборите. Почти сигурно е, че Гюров ще е кандидат, каза и политологът Милен Любенов.

Милен Любенов КАДЪР: NOVA NEWS

Ако ГЕРБ издигнат алтернативен кандидат, има риск той да завърши трети и дори четвърти след "Възраждане". И това е основният проблем на ГЕРБ, затова Борисов настоява за обща дясна кандидатура, допълни Любенов. Той не изключи в един момент ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров. Как това ще се отрази електорално, това е друг въпрос.